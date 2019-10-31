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  31 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Министр юстиции Японии подал в отставку из-за супруги

CA-NEWS (CA) -  Министр юстиции Японии Кацуюки Каваи подал в отставку и сказал журналистам, что юридическая власть не может позволить себе потерять доверие общественности.

Каваи подал прошение об отставке премьер-министру Японии Синдзо Абэ утром 31 октября. Он сделал это после сообщений о том, что офис его жены, которая была избрана в верхнюю палату парламента в июле, платил работникам, участвовавшим в избирательной кампании, больше установленного законом лимита, передает NHK.

Каваи сказал журналистам после встречи с Абэ, что пост министра юстиции связан с огромной ответственностью.

По его словам, ни он, ни его жена ничего не знают о том, что было опубликовано, и он верит, что его политическая и избирательная деятельность проводилась в соответствии с законом.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ планирует назначить Масако Мори на пост министра юстиции.

Мори является депутатом верхней палаты парламента. Ранее она занимала пост министра, отвечающего за меры по предотвращению снижения рождаемости в стране.

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