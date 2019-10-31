В Тегеране под председательством Таджикистана состоялось заседание ОЭС

CA-NEWS (TJ) - 28 октября в Тегеране под председательством постоянного представителя Таджикистана при Организации экономического сотрудничества (ОЭС/ЭКО) состоялось очередное заседание ОЭС, на котором были рассмотрены вопросы подготовки к проведению 24-ого заседания Совета Министров иностранных дел ОЭС 8-9 ноября в Анталии, сообщает пресс-служба МИД РТ.

Совет постоянных представителей обсудил повестку дня заседания Совета Министров иностранных дел, проект Анталийского коммюнике и другие документы предстоящего заседания и принял по ним соответствующие решения.