РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  31 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Тегеране под председательством Таджикистана состоялось заседание ОЭС

CA-NEWS (TJ) -  28 октября в Тегеране под председательством постоянного представителя Таджикистана при Организации экономического сотрудничества (ОЭС/ЭКО) состоялось очередное заседание ОЭС, на котором были рассмотрены вопросы подготовки к проведению 24-ого заседания Совета Министров иностранных дел ОЭС 8-9 ноября в Анталии, сообщает пресс-служба МИД РТ.

Совет постоянных представителей обсудил повестку дня заседания Совета Министров иностранных дел, проект Анталийского коммюнике и другие документы предстоящего заседания и принял по ним соответствующие решения.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Пекине состоялся форум посвященный пропаганде синологии в Монголии
  • В Узбекистане запретили к показу еще один турецкий сериал под названием "Чукур"
  • Таджикские журналисты требует исключить их имена из списка лиц, причастных к терроризму
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×