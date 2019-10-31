РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  31 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Монгольская угледобывающая компания Таван-Толгой наращивает объем работ по IPO на гонконгской бирже

CA-NEWS (MNG) -  Монгольская государственная угледобывающая компания Эдэнэс Таван-Толгой наращивает объем работ по запланированному первичному публичному размещению акций в Гонконге, которое может привлечь более 1 млрд долларов США, сказали люди, знакомые с этим вопросом.

Госъомпания наняла консультанта для надзора за подготовкой к продаже акций, включая процесс выбора страховщика, заявили люди, которые просили не указывать их в качестве конфиденциальной информации. Компания проводит собеседования с банками в поисках выхода на IPO и планирует листинг уже в следующем году.

Успешное IPO станет, по крайней мере, третьей попыткой собрать деньги для разработки рудника Таван-Толгой после неудачного международного партнерства в 2011 и 2015 годах. Монгольские законодатели в 2018 году одобрили план по продаже до 30% рудника Таван-Толгой.

Обсуждения о продаже акций находятся на ранней стадии, и детали, включая размер и сроки, могут измениться. Представители Министерства горного дела Монголии и Таван-Толгой не сразу отреагировали на запросы о комментариях.

Таван-олгой, что означает «пять холмов», относится к первоначальному местоположению угольной руды, согласно его веб-сайту.

Угольная шахта Таван-Толгой, расположенная в пустыне Гоби, является крупнейшей угольной рудой в Монголии. По данным сайта, его запасы оцениваются в более чем 6 миллиардов тонн угля, более трети которого составляют высокосортные каменные коксующиеся угли.

Монголия надеется на продажу акций Таван-Толгой, так как страна начала экспортировать уголь в Китай в 2011 году. План международной продажи акций на 3 миллиарда долларов США на 2012 год не осуществился после того, как Улан-Батор изменил свои планы инвестиций в угольную шахту. Попытка привлечь инвестиции в размере 4 млрд. долл. США от консорциума, в том числе China Shenhua Energy Co. и японской Sumitomo Corp., провалилась в 2015 году после того, как парламент заявил, что ему необходимо пересмотреть условия сделки.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Узбекистане трое местных наемных рабочих угледобывающей компании «Шаргунькумир» погибли в ДТП
  • Из-за безработицы жители Туркменистана стали незаконно выращивать табак, - СМИ
  • В Ираке в возобновившихся протестах погибли около 17 человек
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×