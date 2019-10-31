Монгольская угледобывающая компания Таван-Толгой наращивает объем работ по IPO на гонконгской бирже

CA-NEWS (MNG) - Монгольская государственная угледобывающая компания Эдэнэс Таван-Толгой наращивает объем работ по запланированному первичному публичному размещению акций в Гонконге, которое может привлечь более 1 млрд долларов США, сказали люди, знакомые с этим вопросом.

Госъомпания наняла консультанта для надзора за подготовкой к продаже акций, включая процесс выбора страховщика, заявили люди, которые просили не указывать их в качестве конфиденциальной информации. Компания проводит собеседования с банками в поисках выхода на IPO и планирует листинг уже в следующем году.

Успешное IPO станет, по крайней мере, третьей попыткой собрать деньги для разработки рудника Таван-Толгой после неудачного международного партнерства в 2011 и 2015 годах. Монгольские законодатели в 2018 году одобрили план по продаже до 30% рудника Таван-Толгой.

Обсуждения о продаже акций находятся на ранней стадии, и детали, включая размер и сроки, могут измениться. Представители Министерства горного дела Монголии и Таван-Толгой не сразу отреагировали на запросы о комментариях.

Таван-олгой, что означает «пять холмов», относится к первоначальному местоположению угольной руды, согласно его веб-сайту.

Угольная шахта Таван-Толгой, расположенная в пустыне Гоби, является крупнейшей угольной рудой в Монголии. По данным сайта, его запасы оцениваются в более чем 6 миллиардов тонн угля, более трети которого составляют высокосортные каменные коксующиеся угли.

Монголия надеется на продажу акций Таван-Толгой, так как страна начала экспортировать уголь в Китай в 2011 году. План международной продажи акций на 3 миллиарда долларов США на 2012 год не осуществился после того, как Улан-Батор изменил свои планы инвестиций в угольную шахту. Попытка привлечь инвестиции в размере 4 млрд. долл. США от консорциума, в том числе China Shenhua Energy Co. и японской Sumitomo Corp., провалилась в 2015 году после того, как парламент заявил, что ему необходимо пересмотреть условия сделки.