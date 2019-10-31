Вопросы реализации проекта Digital CASA Tajikistan обсудили в Душанбе

CA-NEWS (TJ) - Реализация проекта Digital CASA Tajikistan стала темой обсуждения на встрече министра экономического развития и торговли Таджикистана Неъматулло Хикматуллозода с делегацией Всемирного банка во главе с господином Олегом Петровым.

Как сообщили «Авеста» в Минэкономразвития страны, целью визита делегации Всемирного банка был обмен мнениями по реализации проекта Digital CASA Tajikistan, направленного на развитие региональной торговли и интеграции, повышение конкурентоспособности страны на мировой арене за счет внедрения цифровых основ.

Также в ходе встречи стороны обсудили разработку очередной среднесрочной программы развития РТ на 2021-2025 годы и привлечение консультантов Всемирного банка по его разработке, концепцию цифровой экономики и подготовку на ее основе специалистов международного уровня национальной программы цифровой экономики Таджикистан.

Напомним, что в июне в 2017 года в Таджикистане был представлен проект Digital CASA. В основе инициативы лежит идея о соединении единой оптико-волоконной линии Центральной и Южной Азии.

Тогда, о желании профинансировать программу заявили некоторые международные финансовые институты, в том числе Всемирный банк. Digital CASA – аналог энергетического проекта CASA-1000.

Основа и идея проекта заключаются в соединении оптико-волоконных линий Центральной и Южной Азии. Потенциальные участники – Кыргызстан, Таджикистан, Афганистан и Пакистан.

Ожидаемый эффект программы уже обозначен — жители постсоветского юга получат доступ к дешевому широкополосному интернету, за счет альтернативных сетей.

В конце мая 2017 года на региональном совещании по международному проекту Digital CASA представители министерства информационных технологий и коммуникаций Афганистана сообщили, что подписали меморандум с Китаем о прокладке оптоволоконного канала связи через Ваханский коридор.

Эксперты отмечают, что подключение к линии широкополосного канала интернета через Южную Азию откроет широкие экономические возможности для стран Центральной Азии.