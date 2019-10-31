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  31 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Более 60 человек погибли в результате пожара в поезде в Пакистане (видео)

CA-NEWS (CA) -  На юго-западе Пакистана 31 октября в результате железнодорожной аварии погибли не менее 65 человек, десятки других получили травмы. Власти полагают, что число жертв увеличится, поскольку многие пострадавшие находятся в критическом состоянии, передает dw.

Трагедия произошла в результате взрыва газового баллона, когда пассажиры готовили себе завтрак на газовой плитке. Как минимум в трех вагонах поезда вспыхнул пожар, в поезде заживо сгорели почти 40 человек. Другие погибли, когда, спасаясь от огня, прыгали с поезда, ехавшего с большой скоростью.

На место катастрофы прибыли пожарные, которым удалось потушить огонь. Трагедия произошла в городе Рахим-Яр-Хан на поезде, следовавшем из Карачи в Лахор.

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