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  31 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Twitter вводит запрет на политическую рекламу

CA-NEWS (CA) -  Социальная сеть Twitter объявила о намерении больше не публиковать политическую рекламу. Компания объяснила это решение тем, что подобные сообщения "должны быть заслужены, а не куплены".

Как сообщил глава компании Twitter Джек Дорси, с 22 ноября в сервисе больше нельзя будет публиковать платную рекламу кандидатов на выборах и объявления на политические темы. Размещение политической рекламы в социальных сетях предоставляет несправедливое преимущество по сравнению с другими платформами, считают в Twitter. "Речь идет не о свободе выражения. Речь идет о том, чтобы быть услышанным за деньги", - подчеркнул Дорси.

Конкурент Twitter, социальная сеть Facebook, недавно отказалась вводить запрет на политическую рекламу. По мнению главы компании Марка Цукерберга, это дало бы преимущество политикам, представляющим истеблишмент, и тем из них, о которых пишут традиционные СМИ. Кроме того, у людей должна оставаться свобода выражения мнений, считает глава Facebook.

Ранее более сотни работников Facebook написали письмо руководству компании, в котором выступили против политики соцсети, позволяющей размещать недостоверную политическую рекламу.

21 октября, Facebook обнародовал новый план борьбы с вмешательством в выборы президента США 2020 года. В частности, соцсеть будет маркировать страницы медийных организаций "под редакционным контролем" того или иного государства.

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