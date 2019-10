Twitter вводит запрет на политическую рекламу

CA-NEWS (CA) - Социальная сеть Twitter объявила о намерении больше не публиковать политическую рекламу. Компания объяснила это решение тем, что подобные сообщения "должны быть заслужены, а не куплены".

Как сообщил глава компании Twitter Джек Дорси, с 22 ноября в сервисе больше нельзя будет публиковать платную рекламу кандидатов на выборах и объявления на политические темы. Размещение политической рекламы в социальных сетях предоставляет несправедливое преимущество по сравнению с другими платформами, считают в Twitter. "Речь идет не о свободе выражения. Речь идет о том, чтобы быть услышанным за деньги", - подчеркнул Дорси.

We’ve made the decision to stop all political advertising on Twitter globally. We believe political message reach should be earned, not bought. Why? A few reasons…?