В Ташкенте после драки с охранниками кафе парень погиб от «сердечной недостаточности», - ГУВД

CA-NEWS (UZ) - ГУВД Ташкента после распространившихся в социальных сетях сведениях по поводу драки в столице, за которой последовала смерть человека, прокомментировало драку со смертельным исходом в популярном среди молодёжи кафе «Уголок» в центре столицы.

"28 октябрь 2019 года примерно в 21:00 часов 24-летний Бобур З. и 30-летний Мурод А. ужинали и употребляли спиртные напитки в кафе “Уголок”, расположенном в Чиланзарском районе города Ташкента. Действия Бобура З. во время ужина стали причиной разногласий между последним и охранниками заведения – 21-летним Ахмаджоном А. и 22-летним Далержоном М", - говорится в сообщении ведомства.

В ходе спора молодые люди решили продолжить “беседу” за пределами кафе: выйдя из него они затеяли драку. В результате драки Бобур З. получил телесные повреждения, после чего сел в такси вместе со своим приятелем Муродом А. Автомобиль успел отъехать совсем немного, прежде чем Мурод почувствовал себя плохо, попросил остановить машину и вышел из нее.

Врачи проезжающей в это время поблизости “скорой помощи” случайно заметили Мурода А. и повезли в больницу, но к сожалению, Мурод А. скончался по пути.

Согласно предварительному заключению судмедэкспертизы, у Мурода А. были обнаружены острая сердечная недостаточность и алкогольное отравление, но никаких следов телесных повреждений выявлено не было.

В настоящее время данный случай взят под контроль прокуратурой Чиланзарского района.

Тем не менее, УКД ОВД Чиланзарского района было возбуждено уголовное дело по отношению к Ахмаджону А. и Далержону М. В соответствии с пунктом “б” части 2 статьи 277 (“Хулиганство”) Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Ведется следствие.

"Связь между хулиганством и имевшей затем место смертью Мурода будет подробно изучена во время следствия", - заверили в ГУВД Ташкента.