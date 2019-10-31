В Сеуле для монгольских студентов директор казино организовал мероприятие

CA-NEWS (CA) - Директор компании Paradise Casino Walkerhill, Пак Бён-Рён (Park Byeong-ryong) провел общественное мероприятие с участием монгольских студентов, живущих в Корее, для улучшения их профессиональных способностей и карьерного роста, сообщила компания 31 октября.

По словам оператора казино, предназначенного только для иностранцев, его сотрудники и 60 учащихся Международной монгольской школы собрались в среду в профессионально-техническом училище KidZania в Сеуле, чтобы принять участие в программах поиска работы.

Студенты получали советы о своих карьерных путях посредством имитации работы, например, связанных с полицией, пожарными, врачами, поварами и ведущими новостей.

«Основываясь на нашем постоянном взаимодействии с Международной школой Монголии, мы осуществляем широкие общественные программы», - сказал Пак Бён-Рён. «Я надеюсь, что это мероприятие поможет монгольским студентам найти лучшую работу и осуществить свои мечты».

Paradise Casino Walkerhill оказывает поддержку монгольским студентам с 2018 года в проектах в сфере образования и социального обеспечения. Оно пожертвовало книги, спонсировало спортивные мероприятия и запустило программы культурного просвещения.