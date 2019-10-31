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  31 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Нукусе прошла международная конференция под эгидой ООН, посвящённая Аральскому морю

CA-NEWS (UZ) -  В Нукусе, столице Каракалпакстана, на днях завершила свою работу Международная конференция высокого уровня, организованная под эгидой ООН «Приаралье – зона экологических инноваций и технологий».

Конференция направлена на привлечение инвестиций и усиление регионального сотрудничества в реализации совместных мер по улучшению окружающей среды и условий жизни населения зоны Приаралья.

Первостепенной задачей Конференции явилось рассмотрение проекта Концепции «Приаралье – зона экологических инноваций и технологий». Еще одной задачей конференции стало обсуждение проекта Специальной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о поддержке инициативы Республики Узбекистан об объявлении Приаралья зоной экологических инноваций и технологий. Вниманию участников конференции был представлен также пакет проектных предложений, направленных на улучшение экологической и социально-экономической ситуации в Приаралье, и предлагаемых для финансирования донорами.

В программе мероприятий были организованы поездки в город Муйнак, на высохшее дно Аральского моря, где можно увидеть все последствия климатических изменений в ускоренных масштабах. А так же экспозиционная выставка актуальных «зеленых» технологий и проектов, реализованных и поддержанных, в том числе в рамках Программы по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий для бассейна Аральского моря CAMP4ASB Регионального экологического центра Центральной Азии. Важным событием Международной конференции стало проведение Экологического марафона.

По итогам конференции принято Коммюнике, в котором отмечено, что участники конференции одобрили проекты Концепции «Приаралье – зона экологических инноваций и технологий», а также пакет проектных предложений, направленных на улучшение экологической и социально-экономической ситуации в Приаралье, предлагаемых для финансирования донорами. Специальной резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН было зафиксировано решение о поддержке инициативы Республики Узбекистан об объявлении Приаралья зоной экологических инноваций и технологий. В мероприятии принимала участие делегация из представителей международных организаций, таких как представительство ООН, Всемирного банка, АБР в Узбекистане, Регионального экологического центра Центральной Азии, ведущих экспертов-экологов и членов Климатической сети из стран Центральной Азии, лидеров Экологической партии Узбекистана, а так же ответственных сотрудников Совета министров Республики Каракалпакстан, Госокомэкологии, УзГидромета.

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