Таджикистан наторговал со странами СНГ больше, чем с остальным миром

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CA-NEWS (TJ) - Таджикистан наторговал со странами СНГ больше, чем с Европой, Азией, Америки, Африки и Австралией вместе взятых.

Как сообщили «Авеста» в министерстве экономического развития и торговли страны, больше половины внешнеторгового оборота республики за девять месяцев этого года приходится на страны СНГ.

За указанный период, республика имела внешнеторговые отношения с 102 страной мира, 10 из которых составляют страны СНГ. Сумма внешнеторгового оборота в январе-сентябре этого года составил $3 млрд. 158,3 млн.

Торговый оборот со странами СНГ составил 55,5% или $1 млрд. 754,3 млн. от общего объема. Этот показатель со странами дальнего зарубежья составил $1 млрд. 404 млн. или 44,5%.

Между тем торговый баланс, как со странами СНГ, так и с государствами дальнего зарубежья сложился отрицательным. Экспорт товаров на фоне импорта продукции из указанных стран выглядит скудным.

Дефицит торгового баланса со странами СНГ составил $1 млрд. 174,3 млн., а со странами дальнего зарубежья $447,4 млн.

Всего экспорт товаров сложился в сумме $768,3 млн. при снижении на 5% или $40,4 млн. В то же время, импорт товаров сложился на сумму $2 млрд. 390 млн. при росте на 3,1% или на $72,1 млн. по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года.