В Таджикистане двух сотрудников банка уличили в незаконных финансовых операциях

CA-NEWS (TJ) - Агентство по госфинконтролю и борьбе с коррупцией Таджикистана задержало двух сотрудников головного офиса «Амонатбанка» по подозрению в незаконных финансовых операциях.

Источник в «Амонатбанке» 30 октября сообщил Радио Озоди, что задержанным Д.Ф. и С.Х. инкриминируется также незаконный обмен валюты. По его словам, в настоящее время сотрудники банка находятся в следственном изоляторе антикоррупционного ведомства.

Другой источник, близкий к руководству «Амонатбанка» уточнил, что задержанные банковские клерки давно и регулярно занимались незаконными валютно-обменными операциями.

В антикоррупционном ведомстве подтвердили задержание сотрудников «Амонатбанка», однако воздержались от подробных комментариев.

Глава Таджикистана Эмомали Рахмон 21 января этого года в ходе расширенного заседания правительства, заслушав отчет председателя правления «Амонатбанка» Рухулло Хакимзода о ситуации в финансовом учреждении, подверг его работу жесткой критике и попросил немедленно покинуть зал заседаний. На следующий день Хакимзода был уволен со своей должности постановлением правительства, «Амонатбанк» возглавил Сироджиддин Икроми, который с 2015 года работал зампредседателя Национального банка Таджикистана. Новый руководитель «Амонатбанка» на встрече с журналистами назвал большое количество невозвращенных кредитов, выданных населению, одной из основных причин отставки своего предшественника.

Счетная палата Таджикистана в феврале сообщила о выявлении финансового ущерба в «Амонатбанке» в 2018 году на сумму 16 млн сомони и уличила в хищении и присвоении бюджетных средств некоторых сотрудников этого банка.

"Амонатбанк" является крупным государственным банком Таджикистана, посредством которого выплачиваются пенсии и зарплаты госслужащим. Еще 5 лет назад банк имел 75 филиалов по всей стране, которые обслуживали 6 тыс госучреждений и 750 тыс физических лиц.