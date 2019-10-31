Антикоррупционная служба Казахстана не согласна с генпрокуратурой по делу замакима Алматинской области

Фото : Baribar

CA-NEWS (KZ) - Мы не согласны с решением Генеральной прокуратуры и подаем возражение, сообщил руководитель следственного департамента Агентства по противодействию коррупции Казахстана Канат Сулейменов, передает корреспондент Zakon.kz.

- К нам в Агентство обратились два наших гражданина. Мы их заявление зарегистрировали в единый реестр досудебных расследований, начали проводить расследование. Это первый факт. Второй факт - в ходе следствия уголовное дело истребовала Генеральная прокуратура и прекратила за отсутствием события преступления. В настоящее время мы с этим решением не согласны и подаем возражение. Сейчас оно находится на рассмотрении генерального прокурора, - сообщил журналистам Сулейменов.

Он добавил, что детали расследования на сегодняшний день раскрываться не будут по причине тайны следствия.

- Представление (генпрокурора) в наш адрес поступило, это представление будет на рассмотрении руководства и оно будет решать, насколько это обосновано, и кого будут привлекать к дисциплинарной ответственности, - уточнил глава департамента.

30 октября заместитель генерального прокурора Казахстана Марат Ахметжанов сообщал, что уголовное дело в отношении заместителя акима Алматинской области Багдата Манзорова закрыли за отсутствием состава преступления.

- Внесено представление в этот орган, который возбудил и расследовал это дело. Я вам официально заявляю - в отношении этого лица уголовное дело прекращено, - сказал Ахметжанов.

Он добавил, что внесено представление генеральным прокурором в органы Антикоррупционной службы о рассмотрении в дисциплинарном порядке лиц, которые допустили нарушение законности.

30 октября Багдат Манзоров вышел на работу до окончания своего отпуска, который должен был быть до 1 ноября.

В конце сентября замакима задержали. Его подозревали в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения. После задержания замакима поместили в следственный изолятор. Позже меру пресечения изменили на домашний арест.