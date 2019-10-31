На плотине Андижанской ГЭС обнаружено тело гражданина Кыргызстана

CA-NEWS (UZ) - Тело мужчины было обнаружено утром 28 октября у плотины ГЭС №1 Южно-Ферганского канала, который протекает через махаллю "Байналминал" в Булакбашинском районе Андижанской области. Об этом сообщила газета Министерства внутренних дел Узбекистана «На посту».

В ходе следствия, выяснилось, что найденный человек является гражданином Кыргызстана Азаматом Сатибалдиевым. На теле не было обнаружено видимых повреждений.

По данным судебно-медицинской экспертизы, мужчина погиб в результате «механической асфиксии, вызванной закрытием верхних дыхательных путей жидкостью».

"В настоящее время следствие по делу продолжается", - сообщило издание.