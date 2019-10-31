Президент отчитал мэра Ашхабада за беспорядок в городе и медленное строительство

CA-NEWS (TM) - В ходе рабочего совещания 28 октября мэр Ашхабада Шамухаммед Дурдылыев доложил президенту Гурбангулы Бердымухамедову о состоянии дел в столице.

Как сообщает госинформагентство ТДХ, глава государства выразил недовольство деятельностью городского и этрапских хякимликов. Бердымухамедов поручил главе столицы «строгого поддерживать в городе порядок, соблюдать чистоту, модернизировать инфраструктуру и повышать качество декоративного оформления столицы».

Кроме того, президент отметил низкие темпы строительства некоторых возводимых объектов и потребовал обеспечить строгий контроль за своевременностью сдачи в эксплуатацию новостроек и качеством работ.

Как отмечают "Хроники Туркменистана, президент постоянно инспектирует город, в котором возводится ряд новых районов и зданий, совместно с мэром. После замечаний президента состояние столицы проверяет уже сам Дурдылыев. Например, он осматривал Ашхабад перед заседанием Совета глав государств СНГ, замечания подчиненным сопровождая матом. После этого работники коммунальных служб начали срочно менять бордюры

Что касается поддержания чистоты, то столицу постоянно приводят в порядок сотрудники коммунальных служб. В преддверии официальных праздников и визитов иностранных делегаций город чистят даже ночью.

