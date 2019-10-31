РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  31 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Президент отчитал мэра Ашхабада за беспорядок в городе и медленное строительство

CA-NEWS (TM) -  В ходе рабочего совещания 28 октября мэр Ашхабада Шамухаммед Дурдылыев доложил президенту Гурбангулы Бердымухамедову о состоянии дел в столице.

Как сообщает госинформагентство ТДХ, глава государства выразил недовольство деятельностью городского и этрапских хякимликов. Бердымухамедов поручил главе столицы «строгого поддерживать в городе порядок, соблюдать чистоту, модернизировать инфраструктуру и повышать качество декоративного оформления столицы».

Кроме того, президент отметил низкие темпы строительства некоторых возводимых объектов и потребовал обеспечить строгий контроль за своевременностью сдачи в эксплуатацию новостроек и качеством работ.

Как отмечают "Хроники Туркменистана, президент постоянно инспектирует город, в котором возводится ряд новых районов и зданий, совместно с мэром. После замечаний президента состояние столицы проверяет уже сам Дурдылыев. Например, он осматривал Ашхабад перед заседанием Совета глав государств СНГ, замечания подчиненным сопровождая матом. После этого работники коммунальных служб начали срочно менять бордюры

Что касается поддержания чистоты, то столицу постоянно приводят в порядок сотрудники коммунальных служб. В преддверии официальных праздников и визитов иностранных делегаций город чистят даже ночью.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Спецслужбы Таджикистана задержали жителя Баткенской области, - депутат Кыргызстана
  • Казахстан будет поставлять в Таджикистан и Кыргызстан вертолеты собственной сборки
  • Новым генеральным директором МАГАТЭ стал аргентинец Рафаэль Гросси
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×