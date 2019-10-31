Forbes назвал самых высокооплачиваемых умерших звезд

CA-NEWS (CA) - Американский журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг знаменитостей, которые продолжают зарабатывать большие деньги даже после смерти.



Доходы 13 мертвых знаменитостей практически не изменились по сравнению с предыдущим годом, если не учитывать прошлогоднего внезапного дохода Майкла Джексона почти в $300 млн от продажи его доли в музыкальном издательстве EMI. Эта сделка в прошлом году увеличила его совокупный доход до $628 млн по сравнению с $285 млн на 2019 год, передает Forbes.ru.

1. Майкл Джексон: $60 млн

Дата смерти: 25 июня 2009 года

Причина смерти: передозировка/убийство

Число прослушиваний песен короля поп-музыки резко выросло: 2,1 млрд в США по сравнению с 1,8 млрд год назад. Благодаря прибыли от каталога Mijac Music, шоу в Лас-Вегасе и долгосрочного контракта с Sony Джексон на протяжении семи лет подряд сохраняет титул самой высокооплачиваемой умершей знаменитости.

2. Элвис Пресли: $39 млн

Дата смерти: 16 августа 1977 года

Причина смерти: сердечный приступ

На протяжении десятилетий в поместье «Грейсленд» ежегодно приезжают более 500 000 посетителей, что недавно подтолкнуло владельцев вложить $45 млн в пристройку под названием «Мемфис Элвиса Пресли». Впереди выход байопика режиссера База Лурмана с Томом Хэнксом в главной роли.

3. Чарльз Шульц: $38 млн

Дата смерти: 12 февраля 2000 года

Причина смерти: рак

Создатель Снупи продолжает зарабатывать и в преддверии 70-й годовщины франшизы комиксов Peanuts. Заканчивающийся в этом году лицензионный контракт со страховой компанией Met Life, которая использует изображение Снупи в рекламе, тоже добавляет десятки миллионов на его счета в вечности.

4. Арнольд Палмер: $30 млн

Дата смерти: 25 сентября 2016 года

Причина смерти: болезнь сердца

Дела у империи легендарного гольфиста идут неплохо благодаря сотрудничеству с MasterCard и Rolex. Стоит также напомнить напитки, которые носят имя спортсмена: безалкогольный напиток, который выпускает производитель Arizona, и алкогольную версию от MolsonCoors.

5. Боб Марли: $20 млн

Дата смерти: 11 мая 1981 года

Причина смерти: рак

У песен Марли — почти 1 млрд прослушиваний в США. Такая популярность позволяет держаться на плаву товарам под брендом House of Marley, в числе которых наушники, динамики и проигрыватели.

6. Доктор Сьюз: $19 млн

Дата смерти: 24 сентября 1991 года

Причина смерти: рак

Лицензионные контракты с Hallmark, Universal Studios и другими компаниями способствовали росту издательской империи, которая за последние 12 месяцев продала в США более 5 млн книг.

7. Джон Леннон: $14 млн

Дата смерти: 8 декабря 1980 года

Причина смерти: убийство

Пятидесятая годовщина выхода Abbey Road привела к росту популярности The Beatles на стриминговых сервисах и онлайн. За последний год были проданы более 2,2 млн эквивалентов альбомов — это больше, чем у любого другого покойного музыканта. Продажи личного каталога Леннона выросли на 52%.

8. Мэрилин Монро: $13 млн

Дата смерти: 5 августа 1962 года

Причина смерти: передозировка

Это одна из самых популярных покойных звезд, когда дело касается лицензирования: сейчас в копилке Монро коллекция украшений Zales, а также сделки с брендами вроде Chanel и Montblanc.

9. Принс: $12 млн

Дата смерти: 21 апреля 2016 года

Причина смерти: передозировка

Звезда «Пурпурного дождя» продолжает продавать свои песни. За год у Принса набралось 320 000 проданных физических альбомов и полмиллиарда прослушиваний онлайн — это на 12% больше, чем в прошлом году.

10. Нипси Хассл: $11 млн

Дата смерти: 31 марта 2019 года

Причина смерти: убийство

Деловая хватка вечна: Нипси предусмотрительно сохранил права на свои произведения, в результате чего 1,85 млрд прослушиваний (третий показатель среди участников нашего списка) окупились по более высокой ставке, чем у кого-либо из ныне живущих или покойных артистов.

11. XXXTentacion: $10 млн

Дата смерти: 18 июня 2018 года

Причина смерти: убийство

Уровень потребления его музыки снизился на 27% по сравнению с прошлым годом, но противоречивый рэпер из Южной Флориды остается самым прослушиваемым среди всех умерших знаменитостей США (5,6 млрд прослушиваний).

12. Уитни Хьюстон: $9,5 млн

Дата смерти: 11 февраля 2012 года

Причина смерти: утопление

Продажа авторских прав на половину наследия певицы за $7 млн в мае этого года, а также успех ремикса ее кавера Higher Love от Kygo, который уже набрал более 175 млн прослушиваний на Spotif, позволили Хьюстон дебютировать в нашем рейтинге.

13. Джордж Харрисон: $9 млн

Дата смерти: 29 ноября 2001 года

Причина смерти: рак

Как и Леннон, Харрисон выиграл от перевыпуска альбомов The Beatles, а также от шоу Cirque du Soleil о великолепной четверке в Лас-Вегасе. Это позволило ему впервые с 2011 года вернуться в наш рейтинг.