21-летнего гражданина Таджикистана посадили на 8 лет за распространение в Саратове героина

CA-NEWS (TJ) - Во Фрунзенском районе Саратова вынесен приговор гражданину Таджикистана 1998 г.р., который пытался распространить партию героина в крупном размере, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в Москве злоумышленник вступил в сговор с неизвестным, через интернет получил указания и сведения о месте тайниковой закладки. Гражданин Таджикистана забрал оттуда наркотическое средство и уехал в Саратов, чтобы сделать закладку. Однако по пути его задержали правоохранители и изъяли 334 грамма героина.

По факту покушения на незаконный сбыт наркотиков возбудили уголовное дело (часть 3 статьи 30, пункт «г» часть 4 статьи 228.1 УК РФ), ему грозило лишение свободы от 10 до 20 лет. Однако суд решил дать меньше предусмотренного – 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.