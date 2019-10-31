Президент Чили заявил, что не сможет провести в своей стране Конференцию ООН по изменению климата

CA-NEWS (CA) - На фоне массовых акций протеста президент Чили Себастьян Пиньера решил не проводить в своей стране Конференцию ООН по изменению климата. Эту информацию в среду на пресс-конференции в штаб-квартире ООН подтвердил заместитель пресс-секретаря главы Организации Фархан Хак. По данным СМИ, Пиньера также отменил запланированный на ноябрь саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), передает служба новостей ООН.



О своем решении Пиньера сообщил в среду Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу по телефону. Исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН по изменению климата Патрисия Эспиноса сейчас пытается найти альтернативное место для проведения 25-й конференции сторон РКИК.

Встреча должна была пройти в Чили с 2 по 13 декабря. Традиционно в ней принимают участие лидеры десятков стран мира, а также тысячи экспертов, представителей гражданского общества и частного сектора. Однако, учитывая непростую обстановку в стране, Пиньера заявил, что приоритетом для властей Чили сейчас является наведение порядка.

Напомним, что протесты в Чили продолжаются уже около двух недель – многие жители страны недовольны социально-экономической ситуацией. Демонстрации сопровождаются насилием и столкновениями с представителями сил правопорядка. По последним данным, погибли 20 человек, сотни ранены.

Фархан Хак отметил, что Чили сохранит роль председателя 25-й сессии сторон Рамочной конвенции по изменению климата. В ООН подчеркивают, что это будет уже не первый случай, когда конференция пройдет не на территории страны-председателя.