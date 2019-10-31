Пожар уничтожил объект Всемирного наследия ЮНЕСКО на Окинаве

CA-NEWS (CA) - Пожар уничтожил главное здание и другие постройки замка Сюри, находящегося в южной японской префектуре Окинава и внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, передает NHK.



Управление пожарной охраны города Наха, центра префектуры, получило сообщение о пожаре сразу после 2:40 ночи в четверг.

Представители пожарных говорят, что 30 пожарных машин находятся на месте тушения пожара, однако шесть зданий на территории замка сгорели, включая главное здание, а также северное и южное здания.

По их словам, 4.200 квадратных метров территории замка пострадали от пожара.

Фестиваль, посвященный культуре королевства Рюкю, проводился в этом замке. По сообщению полиции, организаторы фестиваля до поздней ночи готовили одно из мероприятий.

Замок Сюри первоначально был построен около 500 лет назад. В 1933 году он был признан национальным сокровищем, но затем был разрушен в ходе битвы за Окинаву во время Второй мировой войны.

Главное здание замка было восстановлено в 1992 году. Другие здания на территории замка были также восстановлены. В 2000 году остатки первоначального замка, а также другие руины замков королевства Рюкю были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.