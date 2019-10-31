В МИД Казахстана обсудили вопросы сотрудничества с Управлением ООН по наркотикам и преступности

CA-NEWS (KZ) - Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди провел встречу с Региональным представителем Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) в Центральной Азии Ашитой Миттал, сообщает пресс-служба МИД РК.



Стороны обсудили реализацию текущих проектов УНП ООН в Казахстане, а также перспективы дальнейшего укрепления взаимодействия и договорились о запуске новых совместных проектов в сфере контртерроризма и превенции преступности. Были также затронуты вопросы функционирования Центральноазиатского регионального информационного координационного центра по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (ЦАРИКЦ) в Алматы.

30 октября в МИД прошел круглый стол на тему «Перспективы развития уголовной политики противодействия экстремистской деятельности и терроризму в Республике Казахстан». В ходе мероприятия был представлен аналитический обзор по реализации в Казахстане 19-ти контртеррористических конвенций ООН и презентованы результаты исследования по анализу преступлений экстремистской и террористической направленности в РК.

Кроме того, в рамках визита А. Миттал в РК планируются встречи делегации УНП ООН с представителями государственных органов в области укрепления системы уголовного правосудия в Казахстане, а также посещение пенитенциарных учреждений в Карагандинской области в период с 31 октября по 1 ноября 2019 года.

В настоящее время УНП осуществляет в Казахстане ряд крупных совместных проектов, таких как «Поддержка усилий по работе с осужденными за преступления экстремистской и террористической направленности и предупреждение порождающей насилие радикализации в пенитенциарных учреждениях» и направленный на помощь детям, возвращенным из зон боевых действий в Сирии в рамках гуманитарной операции «Жусан», проект «Предупреждение и меры реагирования в отношении вербовки и эксплуатации детей террористическими и воинствующими экстремистскими группами».