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  31 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане ввели административную ответственность за неподчинение сотрудникам Нацгвардии

CA-NEWS (UZ) -  В Кодекс об административных правонарушениях Узбекистана внесли поправки, предусматривающие штрафы за невыполнение требований военнослужащих Национальной гвардии, сообщает издание Norma.uz.

Отмечается, что протокол об административном нарушении составляют сотрудники Нацгвардии, а дело рассматривается административными судами.

За невыполнение законных требований Нацгвардии предусматривается штраф в размере от 0,5 до 2 базовых расчетных величин (БРВ) (от $11,8 до $47,3). При повторном нарушении предусмотрен штраф от 2 до 3 БРВ (от $47,3 до $70,9) или арест на 15 суток.

Напомним, в начале июля 2019 года главное управление охраны министерства внутренних дел Узбекистана и его территориальные подразделения были переданы в Национальную гвардию.

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