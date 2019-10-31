Узбекистан с 2020г запретит создание новых производств топлива класса ниже евро-4

CA-NEWS (UZ) - Власти Узбекистана с 1 января 2020 года запретили ввод в эксплуатацию в стране новых мощностей по производству моторного топлива экологического класса ниже евро-4, сообщает Интерфакс.



Введение запрета предусмотрено в указе президента республики Шавката Мирзиеева, опубликованном в четверг в официальных узбекских СМИ. Указом также утверждена Концепция охраны окружающей среды Узбекистана до 2030 года.

Кроме того, с 1 января 2022 года в Узбекистане вводится запрет на временный ввоз и импорт моторного топлива экологического класса ниже евро-3, а с 1 января 2023 года - топлива класса ниже евро-4.

Помимо этого, с 1 января 2022 года будет запрещен временный ввоз и импорт в целях эксплуатации и реализации колесных транспортных средств категорий "М" и "N", оборудованных газовыми, бензиновыми и дизельными двигателями, уровень токсичности которых не соответствует требованиям экологического класса евро-4, говорится в указе.

Правительству Узбекистана поручено в двухмесячный срок утвердить порядок экологической сертификации ввозимых в республику новых колесных транспортных средств категорий "М" и "N" на соответствие требованиям экологического класса.

Указом предусмотрена разработка проекта закона "Об отходах" в новой редакции.

В целом Концепция охраны окружающей среды Узбекистана до 2030 года предусматривает сохранение объектов окружающей среды (атмосферного воздуха, вод, земель, почв, недр, биоразнообразия, охраняемых природных территорий). Приоритет отдается использованию материалов, продукции, производственных и иных объектов, представляющих наименьшую экологическую опасность. Планируется расширение охраняемых природных территорий.

Концепцией предусмотрено обеспечение экологически безопасного использования токсичных химических и радиоактивных веществ, совершенствование экологически безопасной системы обращения с отходами, говорится в указе.