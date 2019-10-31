Президент Туркменистана подарил часть своих велосипедов детям-сиротам

CA-NEWS (TM) - 30 октября члены правительства Туркменистана, руководители общественных организаций посетили столичный «Döwletliler köşgi» («Дворец детей-сирот») и вручили его воспитанникам велосипеды. Такое поручение дал глава государства.

Ранее эти велосипеды были преподнесены в дар главе Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову. Глава государства решил передать их детям, сообщает Государственное информагентство страны.

Ещё два велосипеда президент передал в дар Государственному музею Государственного культурного центра, в структуре которого действует Музей президента Туркменистана, и музею, который расположится в строящемся новом здании Министерства спорта и молодёжной политики.