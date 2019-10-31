Туркменистан и Дания провели политконсультации

CA-NEWS (TM) - Перспективные направления двусторонних отношений, региональную и международную повестку дня, а также ситуацию в Центральной Азии и в Афганистане обсудили в ходе прошедших в Осло политических консультаций на уровне заместителей министров иностранных дел делегации Норвегии и Туркменистана.

Как сообщает туркменское внешнеполитическое ведомство, стороны обменялись мнениями по вопросам сотрудничества в рамках международных организаций и взаимодействия по перспективным направлениям экономики, таких как энергетика и ее возобновляемые источники. Также были обсуждены вопросы обмена практикой и знаниями в области передовых технологий и инноваций, развития отношений в сфере науки, образования, спорта и туризма.

В рамках рабочего визита делегации Туркменистана в Осло, в МИД Норвегии состоялась краткая встреча со Спецпредставителем МИД Норвегии по продвижению кандидатуры Норвегии в СБ ООН на период 2021-2022 годы Эйвиндом Нордслеттеном. Стороны, отметив особую значимость взаимной поддержки кандидатур на международных площадках, заверили и впредь продолжать позитивный опыт слаженности действий.

Делегация Туркменистана провела также встречу со Спецпредставителем МИД Норвегии по Афганистану Пером Альбертом Илсаасом, в ходе которой стороны отметили особый вклад Туркменистана в сохранении мира и безопасности во всем центральноазиатском регионе, а также в соседнем Афганистане.