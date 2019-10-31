Туркменистан стал членом Всемирного водного совета

CA-NEWS (TM) - Государственный комитет водного хозяйства Туркменистана избран в члены Всемирного водного совета. Такое решение было принято на сессии Совета Управляющих Всемирного водного совета, заседание которой состоялось в Каире (Египет), сообщает МД Туркменистана.

Всемирный Водный совет – это международная некоммерческая многосторонняя платформа, призванная мобилизовать действия по насущным вопросам, связанным с водой на всех уровнях, включая на самом высоком уровне принятия решений.

Созданный в 1996 году Всемирный водный совет объединяет более 300 организаций в 50 странах мира. Штаб-квартира организации расположена в Марселе. Президентом Всемирного водного совета является Лоик Фошон.

Верховной властью во Всемирном водном совете обладает Генеральная Ассамблея членов, которые руководствуются Уставом и Положениями совета.

