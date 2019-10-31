В Душанбе обсудили сотрудничество Таджикистана и Европейского союза

CA-NEWS (TJ) - VIII Совместное заседание Комитета по межпарламентскому сотрудничеству между Маджлиси намояндагон Республики Таджикистан и Европейским парламентом состоялось сегодня в Душанбе. Об этом сообщает корреспондент НИАТ «Ховар».

Таджикскую делегацию возглавлял председатель Комитета по экономике и финансам Маджлиси намояндагон Шариф Рахимзода, а европейскую — глава Европарламента по странам Центральной Азии Фульвио Мартушелло.

Участниками заседания был обсуждён ряд тем, включая двустороннее сотрудничество и политическую ситуацию в Таджикистане, Европейском союзе и Центральной Азии, вопросы безопасности, борьбы с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и политическую ситуацию в Афганистане.

Отдельное внимание было уделено инвестиционному климату в Таджикистане и развитию сельского хозяйства.

Шариф Рахимзода представил европейской стороне информацию об экономической и политической ситуации в республике.

Как отметил председатель Комитета по экономике и финансам Маджлиси намояндагон, несмотря на трудности, связанные с нестабильностью экономической ситуации в странах — экономических партнёрах Таджикистана, за 9 месяцев текущего года ВВП увеличился на 7,2%, что превышает прошлогодние показатели. «Значительно увеличилась доля производства товаров, и уменьшается доля услуг и налогов, что свидетельствует об уменьшении налоговой нагрузки. В стране активно проводятся экономические реформы, улучшается инвестиционный климат. В «Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 года» определены основные индикаторы дальнейшего развития экономики. Этот документ предусматривает снижение уровня бедности в 2 раза, увеличение доли среднего класса в обществе, повышение уровня жизни населения, улучшение качества услуг в системе здравоохранения, образования и пенсионного обеспечения», — отметил он.

За 9 месяцев текущего года товарооборот между Республикой Таджикистан и Европейским союзом составил 173 млн долларов, экспорт товаров из Таджикистана в ЕС – 34,1 млн долларов, а импорт – 139 млн долларов.

Объем прямых инвестиций стран-членов ЕС в экономику Таджикистана в 2018 году составлял 51,3 млн долларов, а за 6 месяцев текущего года – 11 млн долларов. В настоящее время на территории Таджикистана функционируют свыше 50 совместных со странами ЕС предприятий, продукция которых, в частности, экспортируется в государства ЕС. В настоящее время ЕС реализует в Республике Таджикистан более 40 проектов на общую сумму 89,3 млн евро. Эти проекты охватывают все регионы республики и реализуются во всех сферах взаимодействия.

Напомним, что делегация Европейского парламента второй день находится в Республике Таджикистан. Как ожидается, завтра делегация Европарламента проведёт встречу с председателем Маджлиси намояндагон и посетит культурные достопримечательности Душанбе.

VII заседание Комитета по межпарламентскому сотрудничеству между Таджикистаном и Европейским союзом в прошлом году проходило в Брюсселе (Бельгия).