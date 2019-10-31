Неизвестные открыли стрельбу по гостинице в Павлодаре

CA-NEWS (KZ) - Полицейские ищут неизвестных, открывших стрельбу в промышленной зоне Павлодара, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Полицейские ищут неизвестных, открывших стрельбу в промышленной зоне Павлодара. Фото с места происшествия очевидцы разместили в Instagram. Выстрелом повредило окно одного из местных гостиничных комплексов.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. В полиции подтвердили информацию об инциденте.

"31 октября 2019 года в 02.00 по адресу: Центральная промзона неизвестными лицами произведены выстрелы из неустановленного оружия. Данный факт зарегистрирован. Проводится досудебное расследование по статье 293 УК РК", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области.

Как уточняется, сейчас по данному факту проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к данному преступлению.



