Неизвестные открыли стрельбу по гостинице в Павлодаре

- Казахстан, происшествия
- 17:43, 31 октября 2019
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CA-NEWS (KZ) - Полицейские ищут неизвестных, открывших стрельбу в промышленной зоне Павлодара, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Полицейские ищут неизвестных, открывших стрельбу в промышленной зоне Павлодара. Фото с места происшествия очевидцы разместили в Instagram. Выстрелом повредило окно одного из местных гостиничных комплексов.
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. В полиции подтвердили информацию об инциденте.
"31 октября 2019 года в 02.00 по адресу: Центральная промзона неизвестными лицами произведены выстрелы из неустановленного оружия. Данный факт зарегистрирован. Проводится досудебное расследование по статье 293 УК РК", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области.
Как уточняется, сейчас по данному факту проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к данному преступлению.
Подробнее: https://tengrinews.kz/events/neizvestnyie-otkryili-strelbu-po-gostinitse-v-pavlodare-382976/
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kzПо предварительным данным, жертв и пострадавших нет. В полиции подтвердили информацию об инциденте. "31 октября 2019 года в 02.00 по адресу: Центральная промзона неизвестными лицами произведены выстрелы из неустановленного оружия. Данный факт зарегистрирован. Проводится досудебное расследование по статье 293 УК РК", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области. Как уточняется, сейчас по данному факту проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к данному преступлению.
Подробнее: https://tengrinews.kz/events/neizvestnyie-otkryili-strelbu-po-gostinitse-v-pavlodare-382976/
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz