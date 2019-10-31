8 ноября МУС ООН объявит решение относительно своей юрисдикции по иску Украины против России

CA-NEWS (CA) -

8 ноября в Гааге Международный Суд ООН объявит решение относительно своей юрисдикции в деле Украины против Российской Федерации. Киев обвиняет Москву в нарушении обязательств, закрепленных в Международной конвенции о финансировании терроризма и Международной конвенции о ликвидации расовой дискриминации. Эту информацию на пресс-конференции для журналистов подтвердил Председатель Международного Суда ООН Абдулгави Ахмед Юсуф, передает служба новостей ООН.

«Одна из судебных палат должна будет вынести решение, касающееся юрисдикции Суда по этому делу [иску Украины к России]. Мы не должны забегать вперед. Давайте дождемся решения. Если Суд постановит, что он обладает соответствующей юрисдикцией, то слушание дела по существу будет продолжено. Если же он решит, что его юрисдикция не распространяется на это дело, то на этом производство по нему будет закрыто. Давайте дождемся решения, которое будет оглашено 8 ноября», - пояснил Абдулгави Ахмед Юсуф.

Напомним, что 16 января 2017 года Украина инициировала производство дела против России в связи с предполагаемыми нарушениями Конвенции о борьбе с финансированием терроризма от 9 декабря 1999 года и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации от 21 декабря 1965 года. Ранее Россия завила, что украинский иск носит «искусственный характер» и что Суд не обладает юрисдикцией по этому делу. Украина считает, что 90 кг материалов, которые она передала в Суд, доказывают обоснованность ее иска.

Сегодняшняя пресс-конференции председателя Суда была посвящена деятельности Международного Суда ООН в целом. Это первая встреча с журналистами такого рода, начиная с 2000 года. Абдулгави Ахмед Юсуф напомнил, что Международный Суд является одним из шести главных органов ООН. Это - единственный международный судебный орган универсального характера, разрешающий споры между государствами. Он состоит из 15 судей, избираемых Генеральной Ассамблеей и Советом Безопасности на девятилетний срок.