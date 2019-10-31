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  31 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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«Исламское государство» назвало имя преемника аль-Багдади и подтвердило смерть своего лидера
«Исламское государство» назвало имя преемника аль-Багдади и подтвердило смерть своего лидера
Абу бакром аль-Багдади,
Абу бакром аль-Багдади,
Предыстория: Видео операции по ликвидации лидера ИГ аль-Багдади опубликовало минобороны США

CA-NEWS (CA) -  Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) подтвердила ликвидацию своего лидера Абу Бакра аль-Багдади. Об этом 31 октября сообщает агентство Reuters со ссылкой на сайт Amaq, связанный с исламистами.

Преемником аль-Багдади группировка назначила Аби Ибрахима аль-Хашеми аль-Кураши.

Также организация сообщила о ликвидации правой руки аль-Багдади — Абу аль-Хасана аль-Мухаджира.

По заявлению США аль-Багдади был убит в результате спецоперации на границе Сирии и Турции 26 октября.

По словам министра обороны США, террорист отказался сдаться. Он спустился под землю, и когда его пытались доставить наружу, он, предположительно, привел в действие пояс смертника.

Сообщается, что всего в ходе операции были убиты шесть боевиков, в том числе четыре женщины.

Как рассказал глава Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) Кеннет Маккензи, лидер ИГ Абу Бакр аль-Багдади подорвал себя с двумя детьми, а не тремя, как сообщалось ранее.

27 октября советник по национальной безопасности США Роберт О’Брайен заявил в эфире канала NBC, что с телом лидера ИГ поступят так же, как с телом захороненного в море Усамы бен Ладена в 2011 году - захоронят в море. Этот способ захоронения был выбран, чтобы не превращать могилу террориста в место паломничества.

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