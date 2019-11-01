В Узбекистане мечетям рекомендовали не призывать к молитве из громкоговорителей

CA-NEWS (UZ) - В мечетях города Намангана с этой недели прекратили призывать к молитве из громкоговорителей. Об этом сообщил наманганский активист Аббас Асад, передает centralasian.org.

Как сказал 30 октября религиозный активист из Намангана Аббас Асад, призывать к молитве из громкоговорителей прекратили «3-4 дня назад».

– При приказу имам-хатиба Наманганской области в городских мечетях прекратили призывать к молитве из громкоговорителей. Уже 3-4 дня, как в городе не звучит азан. Я недавно встретился на похоронах с одним из местных муэдзинов (служитель при мечети, возглашающий с минарета часы молитвы – Ред.) и спросил его, почему в мечетях не слышно азана, во всех ли мечетях обстоит такая ситуация. По его словам, это произошло после того, как кто-то пожаловался чиновникам на громкий призыв к намазу, – говорит Аббас Асад.

Мобильный репортер сходил в соборную мечеть Гази Мухаммад-хаджи в городе Намангане во время наступления времени молитвы, но не услышал звуки азана. В разговоре с ним местные прихожане сообщили, что огорчены тем, что местные власти запретили громкое звучание азана.

Как сказал на анонимных условиях представитель Духовного управления мусульман Узбекистана, руководство ДУМУ рекомендовало мечетям не пользоваться громкоговорителями при призыве к молитве после того, как некоторые жители Наманганской, Ферганской и Андижанской областей, а также города Ташкента пожаловались на громкое звучание азана.

​В секретном постановлении президента Шавката Мирзияева от 4 сентября 2019 года, о котором ранее сообщил наш источник в узбекском правительстве, обозначены поручения по ограничению громкости призывов к молитве в мечетях страны. В документе, копия которого имеется в распоряжении нашей редакции, Министерству здравоохранения республики поручено предоставить конкретные заключения и предложения по поводу вредности для здоровья человека шума, исходящего из динамиков мечетей.

​Напомним, что летом этого года в узбекском сегменте социальных сетей распространилось видео, в котором жительница Ташкента, пришедшая в соборную мечеть в Юнусабадском районе, говорит, что звук азана негативно отразился на здоровье ее больного мужа. На видео женщина говорит, что обращалась в различные инстанции с требованием понизить громкость азана в мечетях.

Наманганский активист Аббас Асад говорит, что потребовал от главного имам-хатиба области отменить приказ по ограничению громкости призывов мусульман на молитву. "После смерти Каримова я стал радоваться тому, что наша страна более-менее стала походить на мусульманскую страну. Вот уже три дня, как в нашем городе не слышны звуки азана. Теперь я каждое утро просыпаюсь рано, выхожу во двор и громко читаю азан", – сказал Аббас Асад.

Напомним, что мечети Узбекистана перестали призывать к молитве из громкоговорителей 14 лет назад, когда в стране после кровавых событий в Андижане в 2005 году усилили контроль над мечетями и последователями ислама. Азан произносился только внутри мечетей для прихожан, пришедших помолиться. Запрет на громкий азан в Узбекистане был снят в ноябре 2017 года с приходом к власти Шавката Мирзиёева. 7 января 2018 года в самой крупной мечети республики «Хазрати имам» в Ташкенте впервые за многие годы прозвучал первый призыв к молитве.