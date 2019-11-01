Житель Самарканда дважды изнасиловал девятилетнюю племянницу

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CA-NEWS (UZ) - В Самарканде местный житель дважды изнасиловал девятилетнюю племянницу. Он угрожал девочке расправой, размахивая ножом и топором, сообщили местные СМИ.

Первый случай изнасилования произошел 1 февраля 2019 года. В тот день мужчина был пьян. Обманом он заманил школьницу в свой дом. Там он схватился за нож и под угрозой расправы изнасиловал беззащитного ребенка.

Спустя примерно полтора месяц дядя вновь решил посягнуть на честь своей племянницы. На этот раз насильник угрожал несовершеннолетней родственнице топором.

Дело подозреваемого рассматривал Самаркандский областной суд по уголовным делам. Судебные приставы признали мужчину виновным в изнасиловании девочки. Теперь ближайшие 16 лет самаркандец проведет за решеткой. Также ему предстоит пройти принудительное лечение хронического алкоголизма.