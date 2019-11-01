Таджикские самбисты все-таки поедут на чемпионат мира в Южную Корею

CA-NEWS (TJ) - Таджикские спортсмены примут участие в чемпионате мира по самбо в южнокорейском Чхонджу. Ранее Сеул отказал в визе таджикским самбистам, ссылаясь на то, что в 2016 году четверо таджикских борцов после соревнований в Южной Корее не вернулись на родину.

Федерация самбо Таджикистана сообщает, что 9 таджикских спортсменов, и их главный тренер получили визы в Южную Корею.

Носир Бозоров, главный тренер сборной Таджикистана по самбо, 31 октября в беседе с Радио Озоди сказал, что Министерство иностранных дел Таджикистана и Комитет по делам молодежи, спорту и туризму страны оказали содействие самбистам в получении южнокорейской визы, однако отказался сообщить какие-либо подробности.

По информации источника Радио Озоди, визы спортсменам выдали после того, как власти Таджикистана гарантировали возвращение самбистов на родину.

Напомним, две недели назад представители Федерации самбо Южной Кореи сообщили своим таджикским коллегам, что в 2016 году четверо таджикских борцов выехали в Корею и не вернулись на родину, поэтому власти страны, опасаясь повторения инцидента, отказали таджикским самбистам в визе.

Чемпионат мира по самбо среди мужчин и женщин пройдет 8-10 ноября в южнокорейском городе Чхонджу.

Точное количество граждан Таджикистана, отправившимся на заработки в Южную Корею, неизвестно, так как они работают неофициально.