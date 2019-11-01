Чиновники Казахстана участвовали в коррупционной схеме по делу, рассматриваемому в США, - СМИ

CA-NEWS (KZ) - В США двое бывших управляющих базирующейся в Монако компании Unaoil, называющейся консультантом в нефтегазовой отрасли, признались в участии в коррупционной схеме по обеспечению иностранным компаниям выгодных контрактов посредством подкупа местных чиновников в девяти странах, включая Казахстан, передает centralasian.

Министерство юстиции США сообщило 30 октября, что 51-летний Сайрус Ахсани и 46-летний Саман Ахсани в марте признали себя виновными по пункту обвинения в сговоре с целью нарушения положений закона о коррупции за рубежом (FCPA) в интересах нефте- и газодобывающих компаний.

«Ахсани, которые являются гражданами Британии, вступили в сговор со множеством компаний и частных лиц с целью подкупа правительственных чиновников в Алжире, Анголе, Азербайджане, Демократической Республике Конго, Иране, Ираке, Казахстане, Ливии и Сирии в период примерно с 1999 по 2016 год», — сообщило новостное агентство Reuters со ссылкой на прокуроров в США.

Каким компаниям или лицам в Казахстане могли быть сделаны предполагаемые платежи и их размер, не сказано.