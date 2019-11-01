61 млн тонн угля поставлено на внутренний рынок Казахстана

Уголь

CA-NEWS (KZ) - По данным на 30 октября добыто 89 млн тонн угля, что составляет 98% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает председатель комитета индустриального развития и промышленной безопасности РК Канат Баитов, сообщает пресс-служба правительства.

Поставка угля на внутренний рынок Казахстана за этот период составила 61 млн тонн, в том числе:

энергопроизводящим предприятиям отгружено 46 млн тонн угля;

промышленным предприятиям отгружено 5,6 млн тонн угля;

на коммунально-бытовые нужды и населению отгружено 9,2 млн тонн угля.

Перед началом отопительного сезона с местными исполнительными органами сформирован План потребности угольной продукции для коммунально-бытовых нужд и населению на 2019-2020 годы. По расчетам в текущем году планируется потребить 10,5 млн тонн. Из них 2,7 млн тонн — на коммунально-бытовые нужды, 7,7 — потребление населением.

По состоянию на 30 октября т. г., коммунально-бытовой сектор обеспечен запасами угля по отношению к общему плану на 92,2%, население — на 76,1%.

Акиматы Актюбинской, Жамбылской, ВКО, ЗКО, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской областей, городов Алматы и Шымкент полностью обеспечили график годовой поставки угля для коммунально-бытового сектора.

Канат Баитов прокомментировал ситуацию по невыполнению договора на поставку шубаркольского угля трейдером ТОО «Идеал-Трейд» в Акмолинской области. Так, по его словам, проблема разрешена, отгрузка идет по плану в двухсменном режиме. На период с 25 по 30 октября т. г. только по заявкам ТОО «Идеал-Трейд» осуществлена отгрузка 14 вагонов или около 950 тонн угля в Актюбинскую область.

Кроме того, на разрезе Шубарколь в целях увеличения пропускной способности самовывоза угля запустили дополнительную весовую, это дало возможность увеличить отгрузку для населения.

«На борту разреза отгрузка угля самовывозом осуществляется в порядке очередностей. По состоянию на 30 октября т. г., очередь составляет порядка 50-60 грузовых машин. На сегодняшний день общий объем отгрузки самовывоза в сутки составляет порядка 3600 тонн», — проинформировал председатель комитета.

На разрезе Богатырь объем отгрузки самовывоза в сутки составляет порядка 1500 тонн. Очередь на самовывоз угля составляет порядка 20-25 грузовых машин. Отгрузка по железнодорожной перевозке осуществляется согласно заявкам поставщиков.