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  1 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Представители спецслужб и пограничников Таджикистана и Кыргызстана провели рабочую встречу в Исфаре

CA-NEWS (TJ) -  31 октября в Исфаре Согдийской области (Таджикистан) состоялась рабочая встреча расширенных делегаций Таджикистана и Кыргызстана с участием представителей спецслужб и пограничников двух стран, сообщает НИАТ Ховар.

Делегацию представителей Таджикистана возглавил председатель Государственного комитета национальной безопасности РТ генерал-полковник Саймумин Ятимов, Кыргызской Республики — председатель Государственного комитета национальной безопасности КР Орозбек Опумбаев.

Основным предметом встречи делегаций стало обеспечение безопасности в приграничных районах двух республик. Кроме того, было обсуждено повышение эффективности межведомственного сотрудничества в борьбе с проявлениями терроризма, экстремизма, а также с деятельностью международных террористических организаций.

По итогам встречи стороны пришли к согласию о необходимости укрепления сотрудничества в обеспечении безопасности на границе двух стран и совместной борьбы с подрывной деятельностью религиозно-экстремистских и международных террористических организаций, а также запрещённых политических партий на территории обоих государств.

Также решено оказать содействие в обеспечении условий для плодотворной работы межправительственной комиссии по делимитации и демаркации государственной границы Республики Таджикистан и Кыргызской Республики

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