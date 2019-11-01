265 кораблей Монголии находятся в открытом море

CA-NEWS (MNG) - Монголия - страна, не имеющая выхода к морю, но тем не менее, она имеет свое собственное морское право. В соответствии с международными правами стран, не имеющих выхода к морю, под своим собственным флагом в открытом море Монголия ведет открытый реестр судов в Сингапуре с 2003 года.

Под монгольским флагом в открытом море плавают 265 судов общей грузоподъемностью 664 000 тонн.

С 2003 года Монголия присоединилась к более чем 29 конвенциям и протоколам, таким как Барселонская декларация 1921 года о признании права на флаг государств, не имеющих морского побережья, и Конвенция 1948 года о международной морской организации, а также Конвенция ООН о праве 1982 года. моря.

Конвенция ООН по морскому праву 1982 года устанавливает определённые права для государств, не имеющих выхода к морю, т. е. государств, которые не имеют морского побережья: Монголия имеет собственный судовой реестр.

Они имеют право на доступ к морю в целях осуществления прав, предусмотренных в Конвенции, в том числе прав, относящихся к свободе открытого моря и общему наследию человечества. С этой целью они пользуются свободой транзита через территории государств транзита всеми транспортными средствами. При этом транзитное движение не подлежит обложению никакими таможенными пошлинами и налогами или другими сборами, за исключением сборов, взимаемых за конкретные услуги, оказываемые в связи с таким движением.

Монголия присоединилась к Конвенции о труде в морском судоходстве и подписала более 20 международных договоров в области морского права. В самой Монголии Великий Хурал принял такие законы как "Закон использования моря" и "Процедура регистрации кораблей". Благодаря этим мерам страна имеет возможность получить свою долю морских ресурсов.

Государства транзита должны принимать все надлежащие меры с целью избежать задержек или других трудностей технического характера в транзитном движении.

Суда, плавающие под флагом государств, не имеющих выхода к морю, пользуются в морских портах тем же режимом, что и режим, который предоставляется другим иностранным судам.

В последние годы Монголия изо всех сил стремится пользоваться этим правом. И сейчас немало судов в морях плавают под монгольским флагом.