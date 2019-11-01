Что известно о новом лидере ИГ, преемнике аль-Багдади?

Абу Бакр аль-Багдади

CA-NEWS (CA) - Террористическая организация «Исламское государство» выбрала нового лидера после ликвидации Абу Бакра аль-Багдади. Им стал Аби Ибрахим аль-Хашеми аль-Кураши.

В заявлении ИГ о новом лидере почти ничего не говорится. Он назван "богословом" и "ветераном джихада".

Аль-Кураши называет себя выходцем из рода Курайшитов. Исследователи ислама считают, что "халиф" ИГ обязательно должен происходить из рода, имеющего отношение к пророку Мухаммеду, передает BBC.

Скорее всего элемент Хашеми - это позывной или кличка.

“Никто — и я имею в виду никого за пределами вероятного очень маленького круга внутри ISIS — не имеет ни малейшего представления о том, кто их новый лидер Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курайши", - сказал в четверг в Твиттере пол Крукшенк, редактор CTC Sentinel в центре борьбы с терроризмом, - "группа пока не обнародовала никаких значимых биографических подробностей, которые могли бы позволить аналитикам установить его личность”.

Также у экстремистов появился новый "представитель". Заявления от имени группировки теперь делает Абу Хамза аль-Кураши. Предыдущий член группировки, выполнявший эту функцию, Абу Хассан аль-Мухажир, был убит в ходе операции через несколько часов после аль-Багдади.

По заявлению США аль-Багдади был убит в результате спецоперации на границе Сирии и Турции 26 октября.

По словам министра обороны США, террорист отказался сдаться. Он спустился под землю, и когда его пытались доставить наружу, он, предположительно, привел в действие пояс смертника.

Сообщается, что всего в ходе операции были убиты шесть боевиков, в том числе четыре женщины.

Как рассказал глава Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) Кеннет Маккензи, лидер ИГ Абу Бакр аль-Багдади подорвал себя с двумя детьми, а не тремя, как сообщалось ранее.

27 октября советник по национальной безопасности США Роберт О’Брайен заявил в эфире канала NBC, что с телом лидера ИГ поступят так же, как с телом захороненного в море Усамы бен Ладена в 2011 году - захоронят в море. Этот способ захоронения был выбран, чтобы не превращать могилу террориста в место паломничества.