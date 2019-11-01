Узбекистан и Великобритания подписали соглашение о сотрудничестве

CA-NEWS (UZ) - 31 октября 2019 года в МИД Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов и посол Великобритании Тимоти Торлот подписали Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Республикой Узбекистан и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии.

Соглашение является документом комплексного характера, нацелено на сохранение имеющихся правовых основ и развитие взаимоотношений сторон в политической, торгово-экономической, промышленной, транспортной, сельскохозяйственной, энергетической, научно-технической, финансовой и других областях, сообщила пресс-служба МИДа.

Данный международный документ способствует обеспечению продолжительности договорных отношений узбекско-британского сотрудничества после выхода Великобритании из Европейского союза и дальнейшему развитию всестороннего практического взаимодействия во всех областях.

Соглашение вступает в силу в первый день месяца, следующего за датой получения последнего письменного уведомления сторон о выполнении внутригосударственных процедур.

В документе также предусматривается возможность временного применения соглашения до его вступления в силу.