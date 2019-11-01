Правительство Таджикистана одобрило законопроект «О госбюджете РТ на 2020 год»

CA-NEWS (TJ) - 31 октября состоялось заседание правительства Таджикистана под председательством президента Эмомали Рахмона. Вначале были рассмотрены проект Закона Республики Таджикистан «О государственном бюджете Республики Таджикистан на 2020 год» и прогнозные показатели государственного бюджета на 2021-2022 годы, результаты развития национальной экономики за 9 месяцев 2019 года, сообщает пресс-служба главы государства.

Эмомали Рахмон подчеркнул, что общая доходная часть государственного бюджета Республики Таджикистан на 2020 год определена в объеме 26,1 млрд сомони, его расходы — в объеме 26,4 млрд сомони, а его дефицит — в размере 0,4% валового внутреннего продукта страны на 2020 год, или на сумму 349,5 млн сомони.

Как , в начале правительственного заседания были рассмотрены проект Закона РТ «О государственном бюджете Республики Таджикистан на 2020 год» и прогнозные показатели государственного бюджета на 2021-2022 годы, а также результаты развития национальной экономики за 9 месяцев 2019 года.

Эмомали Рахмон подчеркнул, что общая доходная часть государственного бюджета Республики Таджикистан на 2020 год определена в объеме 26,1 млрд. сомони, его расходы — в объеме 26,4 млрд. сомони, а его дефицит — в размере 0,4% валового внутреннего продукта страны на 2020 год, или на сумму 349,5 млн. сомони.

В проекте Закона Республики Таджикистан «О государственном бюджете Республики Таджикистан на 2020 год» приоритет отдается социальным сферам страны, в 2020 году для расходов в этих сферах запланировано 11,7 млрд. сомони, что составляет 44,4% общего объема расходов государственного бюджета.

Общий объем доходов государственного бюджета на 2021 год намечен в объеме 28,6 млрд. сомони, а в 2022 году — в объеме 31 млрд. сомони, общий объем расходов рассчитан на сумму 29,1 млрд сомони и 31,5 млрд. сомони соответственно.

Президент страны дал поручения руководителям и соответствующим ведомствам по осуществлению мероприятий, намеченных в бюджете 2020 года.

С учетом выдвинутых предложений по этому вопросу было принято постановление правительства Республики Таджикистан.

В ходе заседания был заслушан отчет министра финансов Файзиддина Каххорзода о проекте Программы государственных внешних заимствований Республики Таджикистан на 2020 год и прогнозе показателей на 2021-2022 годы.

Было подчеркнуто, что необходимо осуществлять привлечение внешних кредитов в соответствии с определенными приоритетами и обеспечить эффективность расходов этих средств.

О разработке показателей прогноза социально-экономического развития в республике на 2021 год и его основных параметрах на 2022-2023 годы был заслушан отчет министра экономического развития и торговли Неъматулло Хикматуллозода.

О Генеральном плане поселка Гафуров Бободжон Гафуровского района Согдийской области и о Генеральном плане поселка Шахритус – районного центра Шахритус Хатлонской области отчитались председатели районов Зариф Назири и Гаффор Джаббори.

О результатах деятельности Таможенной службы при правительстве Республики Таджикистан и о Среднесрочной программе развития таможенных органов Республики Таджикистан на 2020-2024 годы отчитался начальник Таможенной службы Хуршед Каримзода.

Об амнистии в связи с легализацией правового статуса лиц без гражданства и иностранных граждан, незаконно пребывающих на территории Республики Таджикистан, а также о проекте Закона Республики Таджикистан «О системе предупреждения и профилактики правонарушений несовершеннолетних» и «О порядке выдачи разрешений на управление транспортными средствами» отчитался министр внутренних дел Рамазон Рахимзода.

В ходе заседания члены правительства обсудили проекты ряда законов и заключение правительства РТ, в частности, проекты законов о внесении поправок в Законы Республики Таджикистан «О порядке и условиях содержания под стражей подозреваемых, обвиняемых и подсудимых», «О государственных секретах», о внесении поправок в Таможенный кодекс страны, о заключении правительства Республики Таджикистан о проекте Закона о внесении изменений и дополнений в Закон Республики Таджикистан «О государственной защите и поддержке предпринимательства» и направили для рассмотрения в Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан.

В завершение после обсуждения вопросов повестки заседания президент Эмомали Рахмон дал конкретные поручения и указания членам правительства, руководителям министерств, ведомств и исполнительных органов государственной власти городов и районов.

Глава государства обратил внимание членов правительства на вопрос о проведении на высоком уровне зимней кампании, подготовке социальных сфер к зимнему сезону, заготовке продуктов питания, расширении и ускорении созидательных работ и достойной встрече 30-летия Государственной независимости.