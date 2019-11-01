Российский чемпион Европы по борьбе намерен выступать за сборную Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - Российский борец вольного стиля Ильяс Бекбулатов заявил, что планирует выступать за Узбекистан. Решение сменить спортивное гражданство он объявил желанием стать участником Олимпийский игр в Токио, сообщает «Р-Спорт»

«Я планирую выступать за команду Узбекистана. Представители этой сборной обратились ко мне сразу после чемпионата мира в Казахстане. А окончательно все стало известно несколько дней назад», — цитирует Бекбулатова издание.

29-летний борец рассчитывает, что успеет оформить смену гражданства к началу 2020 года, чтобы принять участие в отборочных соревнованиях перед Олимпиадой.

«Чтобы успешно выступать в России, надо постоянно находиться в хорошей форме. А у меня в карьере были определенные травмы, сказывается возраст, и порой на важных стартах мне не хватает какой-то легкости», — сказал Бекбулатов. В 2017 году Бекбулатов завоевал золотую медаль на чемпионате Европы в Нови-Саде в весовой категории до 65 кг. Также в его активе еще две награды на континентальных первенствах — серебро и бронза.

Олимпиада пройдет в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года. Спортсмены разыграют медали в 339 видах программы.