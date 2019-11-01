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  1 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Турция, Швейцария, Узбекистан, Казахстан – основные партнеры Таджикистана по экспорту
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CA-NEWS (TJ) -  Основными партнерами Таджикистана по экспорту товаров являются Турция, Швейцария, Узбекистан, Казахстан и Афганистан.

Как сообщили «Авеста» в министерстве экономического развития и торговли страны, в экспорте товаров на долю Турции приходится 21,8% от общего объема экспорта.

Этот показатель с Узбекистаном составляет 17,8%. В эти страны, в основном экспортируются товары цветной металлургии – первичный алюминий, хлопок-волокно и строительные материалы.

Всего, в январе-сентябре этого года сумма экспорта товаров в Турцию составила более $167,2 млн., в то время, как сумма импорта за указанный период составила свыше $108,1 млн.

Значительное превышение экспорта над импортом зафиксировано в торговых операциях с Швейцарией и составляет $117,5 млн. Объем товарооборота с этой страной за этот период составил более $132,1 млн., свыше $124,8 млн. из которых приходится на долю экспорта таджикских товаров.

Однако, в общем объеме товарооборота с зарубежными странами первую строчку занимает Россия. Товарооборот между Таджикистаном и РФ в январе-сентябре этого года составил более $747 млн.

В список основных экспортируемых товаров за рубеж входят: первичный алюминий, хлопок-волокно, драгоценные металлы и сухофрукты.

Импорт товаров в Таджикистан осуществлялся из России – 30% от общего объема импорта, Казахстана – 21,7% и Китая – 17,4%.

В январе-сентябре этого года сумма экспорта товаро

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