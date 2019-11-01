Монголия планирует отпраздновать 800-летие Каракорума

CA-NEWS (MNG) - Вице-премьер Монголии Улзийсайханы Энхтувшин, который находится с рабочим визитом в Казахстане, рассказал о проектах касательно празднования 800-летнего юбилея Каракорума, а также выразил свое мнение по поводу исследования истории Золотой Орды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Историческая взаимосвязь казахского и монгольского народов общая, тесно переплетаются друг с другом, мы являемся братскими народами. Поэтому, думаю, что наши отношения должны быть еще крепче. Я рад, что отношения двух стран развиваются. На казахской земле когда-то жили предки Чингисхана, мы знаем, что мавзолей его первого сына Джучи хана также находится здесь, в Казахстане. В этой связи, наша страна полностью поддерживает ту работу, которую проводит Казахстан относительно масштабного празднования 750-летия Золотой Орды и сохранения исторического памятника и нашей общей цивилизации, привлечения туристов», - сказал Улзийсайханы Энхтувшин на круглом столе Международной Тюркской академии в Нур-Султане.

Он напомнил, что 2020 год будет посвящен 1300-летию письменного памятника Тоныкока.

В своем слове вице-премьер Улзийсайханы Энхтувшин отметил важность празднования 800-летнего юбилея Каракорума в Монголии.

«Мы запланировали, что в августе 2020 года будем отмечать 800-летие Каракорума. Здесь можно отметить огромную роль Международной Тюркской академии. С одной стороны – это научная организация, а с другой имеет статус международной организации. Поэтому, думаю, что наша совместная работа в этом плане будет активной. Международная Тюркская академия согласно меморандуму с 2014 года сотрудничает с Научной академией Монголии, национальным музеем и институтом археологии», - отметил он.