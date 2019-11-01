Премьер-министр Казахстана встретится с президентом Узбекистана

CA-NEWS (KZ) - 2 ноября премьер-министр Казахстана Аскар Мамин примет участие в заседании Совета Глав Правительств государств-участников Шанхайской организации сотрудничества в Ташкенте, сообщает пресс-служба ведомства.



В Ташкенте состоится встреча Премьер-Министра Казахстана Аскара Мамина и Президента Узбекистана Шавката Мирзиеёва.

На повестке заседания СГП ШОС – актуальные вопросы и перспективы дальнейшего взаимодействия государств-членов ШОС в торгово-экономической и инвестиционной сферах. По итогам планируется подписание ряда документов в области торговли, сельского хозяйства, экологии, цифровизации, транзита и транспорта.