Депортированных из России двух узбекистанцев сняли с самолета из-за курения

CA-NEWS (UZ) - Двух граждан Узбекистана, которых депортировали из России, сняли с рейса из-за курения в туалете самолета, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

Мужчин вернули в Центр временного содержания в Свердловской области, они должны заново купить авиабилеты за свой счет.

Из-за чего узбекистанцев выдворяют из России, не сообщается. Мужчины должны были вылететь из Екатеринбурга в Ташкент самолетом «Уральских авиалиний».

До вылета мужчин поймали за курением в туалетной комнате самолета, за что их сняли с рейса. МИД Узбекистана уточнил, что билет одного из нарушителей был приобретен за счет федерального бюджета РФ.