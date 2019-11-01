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  1 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменистане после вызова в полицию пропал парень, признавшийся в гомосексуальности
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CA-NEWS (TM) -  В Туркменистане исчез парень, который 21 октября рассказал о своих проблемах в связи с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Об этом сообщило Радио «Азатлык».

В материале молодой человек был представлен как Камиль, но его настоящее имя Касымберды Гараев. Ему 24 года и он работал кардиологом в научно-клиническом центре кардиологии.

24 октября Касымберды вызвали в полицию под предлогом проверки данных о родственниках в трех поколениях.

Работники бюджетных учреждений обязаны заполнять формуляр «уч-арка», в котором требуется указать информацию, включая наличие судимости, о ближайших родственниках в трех поколениях.

С того момента связь с парнем пропала.

Корреспонденты радио выяснили, что Касымберды был уволен, а его семья переехала из своего дома в Ашхабаде. «В прошлом были случаи, когда в Туркменистане людей задерживали по политическим мотивам, членов их семей переселяли с места проживания, чтобы никто не мог их найти», — пишет издание.

На случай своего исчезновения молодой человек записал видеообращение.

Касымберды просит прощения у своей семьи за проблемы, которые, как он считает, он им создал.

Отметим, что в Туркменистане существует уголовная статья «Мужеложество», предусматривающая лишение свободы на срок до двух лет за половое сношение мужчин. Кроме того, на осужденных накладывается обязанность проживать в определенной местности от 2 до 5 лет.

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