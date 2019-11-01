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  1 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменистане жителям регионов запрещают ввозить в столицу мясо для продажи

CA-NEWS (TM) -  Из-за отсутствия постоянной работы жители этрапа Серхетабад (бывшая Кушка) зарабатывали тем, что продавали в Ашхабад мясо и скот, выращенный в частных хозяйствах.

С 20 октября полицейские стали задерживать в поездах людей, которые возят говядину или баранину в столицу. У них отбирают мясо и угрожают штрафами. Сельчанам сказали, что теперь действует запрет на ввоз мяса в Ашхабад частниками, сообщают корреспонденты «Хроники Туркменистана».

— Нам ничего не объяснили, только сказали, что мясо больше нельзя возить в столицу. Ходят слухи, что это связано с тем, что резко увеличилась заболеваемость скота. Но мы же не сами им торгуем. Мы сдаем мясо частным предпринимателям на переработку и дальнейшую реализацию. Там и должны проверять качество мяса, – рассказал мужчина, зарабатывающий на продаже мяса.

— Легче запретить, чем организовать санитарный контроль. Только о нас, кто таким образом зарабатывает и выживает, никто не думает, – отметил житель Сандыкачи.

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