В Туркменистане жителям регионов запрещают ввозить в столицу мясо для продажи

CA-NEWS (TM) - Из-за отсутствия постоянной работы жители этрапа Серхетабад (бывшая Кушка) зарабатывали тем, что продавали в Ашхабад мясо и скот, выращенный в частных хозяйствах.

С 20 октября полицейские стали задерживать в поездах людей, которые возят говядину или баранину в столицу. У них отбирают мясо и угрожают штрафами. Сельчанам сказали, что теперь действует запрет на ввоз мяса в Ашхабад частниками, сообщают корреспонденты «Хроники Туркменистана».

— Нам ничего не объяснили, только сказали, что мясо больше нельзя возить в столицу. Ходят слухи, что это связано с тем, что резко увеличилась заболеваемость скота. Но мы же не сами им торгуем. Мы сдаем мясо частным предпринимателям на переработку и дальнейшую реализацию. Там и должны проверять качество мяса, – рассказал мужчина, зарабатывающий на продаже мяса.

— Легче запретить, чем организовать санитарный контроль. Только о нас, кто таким образом зарабатывает и выживает, никто не думает, – отметил житель Сандыкачи.