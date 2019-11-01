Таджикистан импортировал узбекский газ на сумму около $10 млн

CA-NEWS (TJ) - Транспортные средства, минеральные и химические продукты, а также продукты растительного происхождения заняли свыше 50% от общего объема импорта Таджикистана с начала текущего по основным импортным товарным группам.

Как сообщили «Авеста» в министерстве экономического развития и торговли страны, доля транспортных средств в импорте основных товарных групп составила 12,6% от общего объема. Этот показатель в импорте минеральных продуктов составил 19,3%.

Сообщается, что за этот период увеличился импорт транспортных средств – на 8,1% по сравнению с показателями девяти месяцев прошлого года. Транспортных средств импортировано на сумму более $242,1 млн.

Сумма импорта минеральных продуктов составила свыше $461,4 млн., что на 7,1% больше, чем за 9 месяцев прошлого года.

В перечень импорта минеральных продуктов входят нефтепродукты, природный газ, уголь, руда и концентраты, электроэнергия и др.

В частности, сумма импорта природного газа, который осуществляется из соседнего Узбекистана, составила свыше $9,7 млн.