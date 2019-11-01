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  1 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Министерство нацбезопасности США может возглавить Чед Вульф, - СМИ

CA-NEWS (CA) -  Белый дом планирует назначить исполняющим обязанности министра национальной безопасности Чеда Вульфа, сообщает Коммерсантъ. Сейчас он возглавляет политическое управление Департамента внутренней безопасности. Господин Вульф может стать пятым человеком, который возглавит агентство при президенте Дональде Трампе.

В начале октября и. о. министра национальной безопасности США Кевин Макалинан ушел в отставку. Как сообщил президент Дональд Трамп, он покинул свой пост из-за желания проводить больше времени со своей семьей.

Напомним, Макалинан стал и. о. министра нацбезопасности США после отставки Кирстен Нилсен в апреле текущего года. Уход госпожи Нилсен, по данным телеканала CBS, был связан с большой реорганизацией ведомства.

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