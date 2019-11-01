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  1 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Конференцию по климату готова принять Испания

CA-NEWS (CA) -  Испания выразила готовность принять конференцию ООН по климату, которая должна была пройти в Чили. Чилийские власти вчера отменили встречу в связи с напряженной ситуацией в стране, передает служба новостей ООН.

Эти хорошие новости пришли из Бонна, из Секретариата Конвенции ООН по климату. Исполнительный секретарь Конвенции Патрисия Эспиноса сообщила, что «правительство Чили получило великодушное предложение поддержки от правительства Испании», которое готов провести Конференцию в Мадриде в запланированные сроки – 2-13 декабря.

«Отрадно видеть, как страны в духе многосторонности сотрудничают в области изменение климата, представляющего самую большую угрозу для нынешнего и будущих поколений», - сказала Патрисия Эспиноса и выразила надежду, что Бюро Конференции оперативно рассмотрит предложение Испании.

На ежегодную Конференцию сторон Конвенции ООН по климату собираются лидеры десятков стран мира, а также тысячи экспертов, представителей гражданского общества и частного сектора. Однако, учитывая непростую обстановку в стране, президент Чили Себастьян Пиньера вчера заявил, что приоритетом для властей Чили сейчас является наведение порядка.

Напомним, что протесты в Чили продолжаются уже около двух недель – многие жители страны недовольны социально-экономической ситуацией. Демонстрации сопровождаются насилием и столкновениями с представителями сил правопорядка. По последним данным, погибли 20 человек, сотни ранены.

При этом Чили сохранит роль председателя 25-й сессии сторон Рамочной конвенции по изменению климата.

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