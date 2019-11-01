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  1 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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США и Китай подпишут сделку по прекращению торговой войны, - Трамп

CA-NEWS (CA) -  Президент США Дональд Трамп сказал 31 октября, что Соединенные Штаты и Китай вскоре объявят о новом месте, где он и президент Китая Си Цзиньпин, как ожидается, подпишут сделку, направленную на прекращение торговой войны, которая нанесла ущерб мировой экономике.

Днем ранее власти Чили объявили об отмене проведения в стране саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который был запланирован на середину ноября. Ожидалось, что данный форум поможет ослабить напряженность между Соединенными Штатами и Китаем, которые около полутора лет ведут торговую войну.

«Китай и США работают над выбором нового места для подписания первой фазы торгового соглашения», — заявил Трамп в twit-сообщении.

«Новое место будет скоро объявлено. Президент Си и президент Трамп осуществят подписание!» — заявил Трамп.

Власти Чили отменили проведение совещания АТЭС по вопросам торговли и запланированной на декабрь конференции ООН по проблемам изменения климата на фоне продолжившихся антиправительственных протестов в стране.

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