Тело студентки из Таджикистана найдено в общежитии университета в Йошкар-Оле

CA-NEWS (TJ) - 29 октября в комнате студенческого общежития было найдено тело 20-летней девушки. Об этом рассказал читатель портала Proгород Владимир.

По сообщению горожанина, девушка была студенткой одного из ВУЗов города. Девушку нашли днем, по сообщению очевидцев, из-за случившегося квартал оцепили правоохранители.

- Насколько я знаю, она приехала учиться к нам по обмену, кажется, из Таджикистана, - говорит Владимир.

Как рассказали в СУ СК РФ по Марий Эл, девушка свела счеты с жизнью. Сейчас проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.