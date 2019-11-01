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  1 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Тело студентки из Таджикистана найдено в общежитии университета в Йошкар-Оле

CA-NEWS (TJ) -  29 октября в комнате студенческого общежития было найдено тело 20-летней девушки. Об этом рассказал читатель портала Proгород Владимир.

По сообщению горожанина, девушка была студенткой одного из ВУЗов города. Девушку нашли днем, по сообщению очевидцев, из-за случившегося квартал оцепили правоохранители.

- Насколько я знаю, она приехала учиться к нам по обмену, кажется, из Таджикистана, - говорит Владимир.

Как рассказали в СУ СК РФ по Марий Эл, девушка свела счеты с жизнью. Сейчас проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

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